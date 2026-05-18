FC 08 Villingen U21: Kommt ein Ex-Nullachter zurück? ESV Südstern Singen sorgt für Schlagzeilen

Wenn eine Mannschaft bereits frühzeitig abgestiegen ist, steht die kommende Runde im Fokus. So ist es auch bei der U21 des FC 08 Villingen.

VERBANDSLIGA Das jüngste 0:3 der Villinger U21 beim Überraschungsteam SV Bühlertal war nur eine Randnotiz. Spielertrainer Frederick Bruno spielte wie in der Vorwoche nicht und schaute sich die „Zukunft“ von der Außenlinie aus an. „Wir haben wieder sehr viele A-Junioren-Spieler eingesetzt, damit sie sich weiter an die Spielintensität der Aktiven gewöhnen“, so Bruno.

Die Youngster Der Kader der U21 wird naturgemäß umgekrempelt. Nach zwei Abstiegen in Serie mit der U21 stehen die erfahrenen Luis Seemann, Noah Kälble und Pascal Staiger ab Sommer im Oberliga-Kader. Der Ersatz kommt vornehmlich aus den eigenen U19-Reihen. Ein halbes Dutzend Perspektivspieler war in Bühlertal am Ball. Dort kommen Youngster wie Felix Kieninger (15), Koray Bozkirli (13), Kevin Gettinger (7), Marc Gelabert (7), Melvin Phillip (5) oder Sherif Hauber (5) schon auf viele Einsätze.

Deren elf hatte Tyler Schilling – alle in der Vorrunde. Dann wechselte der U19-Spieler zum SV Obereschach. Mit seinem Heimatverein steht er in der Kreisliga A1 kurz vor der Meisterschaft und dem Bezirksliga-Aufstieg. Das Interesse anderer Vereine hat er längst geweckt. Eine schnelle Rückkehr zu den Nullachtern im Sommer ist für den talentierten Offensivspieler durchaus denkbar.

Ein Geschmäckle

Eine weitere Rückkehr in die Landesliga steht indes dem ESV Südstern Singen bevor. Nach der 2:3-Niederlage in Laufenburg und dem 1:0 des SV 08 Kuppenheim (29 Punkte) rutschten die Hohentwieler mit 26 Punkten auf den 13. Platz ab – dem „Fahrstuhlticket“ in die Landesliga. Die abgebrochene Partie beim SV Linx wird vor dem Sportgericht noch geurteilt.

Pikant an der Sache: Kritiker unterstellen den Singenern einen vom damaligen Trainer möglicherweise absichtlich provozierten Abbruch, weil es bereits 3:0 stand und bei zwei Platzverweisen eine höhere Niederlage realistisch war. Das Torverhältnis kann in der Endabrechnung durchaus noch mit über den Abstieg entscheiden.