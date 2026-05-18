FC 08 Villingen U21: Kommt ein Ex-Nullachter zurück? ESV Südstern Singen sorgt für Schlagzeilen

Wenn eine Mannschaft bereits frühzeitig abgestiegen ist, steht die kommende Runde im Fokus. So ist es auch bei der U21 des FC 08 Villingen.
VERBANDSLIGA Das jüngste 0:3 der Villinger U21 beim Überraschungsteam SV Bühlertal war nur eine Randnotiz. Spielertrainer Frederick Bruno spielte wie in der Vorwoche nicht und schaute sich die „Zukunft“ von der Außenlinie aus an. „Wir haben wieder sehr viele A-Junioren-Spieler eingesetzt, damit sie sich weiter an die Spielintensität der Aktiven gewöhnen“, so Bruno.