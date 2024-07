FC 08 Villingen U21: Intensives Trainingslager vor dem Oberliga-Start

1 U21-Kapitän Peter Bächle (links), Luis Seemann und Co. wollen sich in Grünwettersbach den Feinschliff für den Oberliga-Start holen. Foto: Holger Rohde

Für die U21 des FC 08 Villingen geht es über das Wochenende in ein Kurz-Trainingslager nach Grünwettersbach. Coach Daniel Miletic will intensiv arbeiten.









Von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag geht die U21 des FC 08 Villingen in ein kurzes, intensives Trainingslager nach Grünwettersbach in der Nähe von Karlsruhe. Trainer Daniel Miletic und sein Staff haben 25 Spieler (21 Feld- sowie vier Torspieler) mit dabei. Am Sonntag um 13 Uhr ist auf der Anlage des ASC Grünwettersbach noch ein Vorbereitungsspiel gegen den Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim geplant. Probespieler Yunus Kulu fährt ebenfalls mit, über eine Verpflichtung soll in den kommenden Tagen noch vor Rundenbeginn entschieden werden.