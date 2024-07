FC 08 Villingen U21: In der Oberliga warten „ein dicker Brocken“ und neue Regeln

1 Für den spielenden U21-Co-Trainer Frederick Bruno (links) geht es am 4. August mit einem Heimspiel gegen den TSV Essingen los. Foto: Holger Rohde

Für die U21 des FC 08 Villingen wurden beim Staffeltag der Oberliga Baden-Württemberg in Schöneck vor allem die Themen Kommunikation, Sicherheit und wichtige Regeländerungen besprochen. Am Donnerstag testet die U21 in Rietheim gegen Verbandsliga-Aufsteiger ESV Südstern Singen.









Die Nullachter starten wie geplant am Sonntag, 4. August, um 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen den TSV Essingen in die neue Oberliga-Saison. Zehn Spiele im August und September sorgen „für einen dicken Brocken in den ersten zwei Monaten. Wir haben zum Glück in beiden englischen Wochen ein Mittwoch-Heimspiel und müssen nicht weit fahren“, so Trainer Daniel Miletic.