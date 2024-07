FC 08 Villingen U21 in der Oberliga: Das sagt Coach Daniel Miletic kurz vor dem Saisonstart

1 U21-Trainer Daniel Miletic sagt: „Die Jungs haben keinen Druck.“ Foto: Holger Rohde

Am Sonntag (14 Uhr) beginnt für die U21 des FC 08 Villingen als Aufsteiger das Abenteuer Oberliga Baden-Württemberg. Die „Fohlenelf“ aus dem Friedengrund marschierte binnen vier Jahren aus der Landesliga zwei Klassen nach oben. Wir sprachen mit Erfolgstrainer Daniel Miletic.









Daniel Miletic, der in seiner Karriere als Spieler und Trainer schon viermal in die Oberliga aufgestiegen ist, erläutert in unserem Interview nicht nur, auf was es ankommt, damit der Regionalliga-Unterbau eine erfolgreiche Saison spielen kann.