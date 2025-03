FC 08 Villingen U21 gegen SV Oberachern: Junge Nullachter schnuppern an einer Überraschung

1 Während Pascal Staiger (links) zwei dicke Chancen zum 1:0 vergab, sorgte Oberacherns Rachid Gueddin für den entscheidenden Treffer zum 1:3. Foto: Holger Rohde

Zum neunten Mal hintereinander blieb aber das Oberliga-Schlusslicht ohne einen Punktgewinn. Der Außenseiter konnte daheim eine 1:0-Führung gegen Oberachern nicht halten und kassierte binnen 14 Minuten drei Treffer.









Oberliga: FC 08 Villingen U21 - SV Oberachern 1:3 (0:0). Sie hatten sich viel vorgenommen und waren dicht dran an etwas Zählbarem – am Ende belohnte sich die U21 aber nicht. Insgesamt war der Gästesieg jedoch nicht unverdient, da der SVO alleine in der ersten Halbzeit genügend gefährliche Chancen hatte, um mit 2:0 in Führung gehen zu können.