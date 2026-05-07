FC 08 Villingen U21: Frederick Bruno testet gegen Gallmann-Elf die jungen Wilden

Im vorletzten Heimspiel der Runde trifft die U21 des FC 08 Villingen auf einen Aufsteiger aus Laufenburg, der als Tabellensechster eine sehr gute und solide Runde spielt.
Verbandsliga: FC 08 Villingen 2 – SV 08 Laufenburg (Sonntag, 14.30 Uhr). Vor 14 Tagen haben die Gäste personell eine kleine Veränderung auf der Trainerbank vorgenommen. Michael Hagmann, zugleich Sportlicher Leiter, gab seinen Posten ab. Klaus Gallmann, der Bruder des Ex-DJK-Donaueschingen-Trainers Benjamin Gallmann, übernahm ab Anfang April bis zum Saisonende. Zuletzt verlor der SVL allerdings gegen drei Abstiegskandidaten Salem, Linx (jeweils 0:2) sowie Kuppenheim (1:2).