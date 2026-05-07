FC 08 Villingen U21: Frederick Bruno testet gegen Gallmann-Elf die jungen Wilden

Im vorletzten Heimspiel der Runde trifft die U21 des FC 08 Villingen auf einen Aufsteiger aus Laufenburg, der als Tabellensechster eine sehr gute und solide Runde spielt.

Verbandsliga: FC 08 Villingen 2 – SV 08 Laufenburg (Sonntag, 14.30 Uhr). Vor 14 Tagen haben die Gäste personell eine kleine Veränderung auf der Trainerbank vorgenommen. Michael Hagmann, zugleich Sportlicher Leiter, gab seinen Posten ab. Klaus Gallmann, der Bruder des Ex-DJK-Donaueschingen-Trainers Benjamin Gallmann, übernahm ab Anfang April bis zum Saisonende. Zuletzt verlor der SVL allerdings gegen drei Abstiegskandidaten Salem, Linx (jeweils 0:2) sowie Kuppenheim (1:2).

Keinerlei Druck Villingen 2 kann befreit aufspielen. Spielertrainer Frederick Bruno sieht „keinerlei Druck auf unserer Seite. Natürlich möchten wir – wie gegen Kuppenheim – in jedem Fall noch das eine oder andere Spiel gewinnen und uns ehrenvoll aus der Liga verabschieden. Wie in den Vorwochen geht es personell testend weiter, weil wir auf die jungen Akteure setzen.“

Wie auf Melvin Philip: Der U19-Spieler hat den Nullachtern für die kommende Spielzeit zugesagt und gehört zum Kreis der Eigengewächse, die wie in den Vorjahren gefördert werden sollen. „Solche Partien wie jetzt gegen Laufenburg bringen die Youngster weiter“, zeigt Bruno auf.

Der Kader 2026/27

Dean Savic, Kevin Laatsch, Felix Kieninger, Koray Bozkirli, Fabian Faas, Nikola Stojkovski sowie Jason Barth haben verlängert, auch Spielertrainer Frederick Bruno bleibt an Bord. Aus der U19 kommen im Sommer Torhüter Ahmad Hadi, Kevin Gettinger, Melvin Philipp, Roderik Reisich und Saheed Bello zur U21.