FC 08 Villingen U21: Feiert der Oberligist nach 196 Tagen endlich wieder einen Sieg?

SGV Freiberg – FC 08 Villingen Gemeinsame Trauer, Marcel Sökler und 42 Punkte Unterschied

21. Mai 2016, Wasenstadion: Villingen kann mit einem Sieg in Freiberg – Gastgeber des FC 08 am Samstag (14 Uhr, wir streamen live) – den Klassenerhalt aus eigener Kraft in der Oberliga eintüten. Auch der SGV Freiberg braucht drei Punkte, um seine schlechteren Chancen auf den Ligaverbleib zu wahren.