1 Kevin Hezel (links) und Co. haben nach einer intensiven Trainingswoche am Wochenende ein volles Testprogramm. Foto: Roland Sigwart

Am Freitag geht es zum FC Waldkirch. Am Sonntag gastiert das Miletic-Team in Königsfeld.









Link kopiert



OBERLIGA Die U21 des FC 08 Villingen gastiert in einem Vorbereitungsspiel am Freitag (19.30 Uhr) beim Verbandsliga-Aufsteiger FC Waldkirch und ist am Sonntag (17 Uhr) beim FC Königsfeld zu Gast.