1 Ein symptomatisches Bild in Radolfzell: Villingens guter Abwehrspieler Jonathan Spät (vorne) "bremst" Maximilian Bell aus. Foto: Eibner

FC Radolfzell – FC 08 Villingen U21 0:1 (0:0). Der FC 08 hat verdient vor 693 Zuschauern das "Endspiel" oder besser "Nervenspiel" um den Klassenerhalt gewonnen. Die Radolfzeller müssen den bitteren Gang in die Landesliga antreten.















Radolfzell, Mettnau-Stadion, Samstag um 17.25 Uhr: Schiedsrichter Jonas Brombacher hat soeben die entscheidende Partie um den Klassenerhalt bei 30 Grad Hitze abgepfiffen. Die Villinger Spieler tanzen auf dem Rasen – Kapitän Fabio Chiurazzi kommt mit einer riesigen Magnum-Flasche angerannt, die er spontan von einem 08-Anhänger in die Hand gedrückt bekommen hatte. Die Radolfzeller Spieler sind hingegen bitter enttäuscht, sitzen rund 30 Minuten erst einmal bei ihrer Trainerbank.

Coach Mustafa Gürbüz ist "stolz" auf sein Team

"Ich bin so stolz auf unser Team, dass wir es geschafft haben", strahlt Chiurazzi. Sport-Vorstand Arash Yahyaijan war ebenso nach Radolfzell mitgekommen. Er freute sich riesig: "Es ist unglaublich, was alle bei uns erreicht haben. Dies beginnt mit dem vierten Platz in der Oberliga, nun der verdiente Klassenerhalt in der Verbandsliga, dazu die beiden Aufstiege der A- und B-Junioren. Dies gab es so lange nicht mehr bei uns."

Mustafa Gürbüz, einer der beiden Villinger Trainer, zeigt sich stolz auf seine Mannschaft: "Es war hervorragend, wie sich unsere junge Mannschaft in dieser großen Drucksituation hier vor dieser Zuschauerkulisse präsentiert und verdient gewonnen hat."

Gabriel Cristilli erzielt das Tor des Tages

Das Tor des Tages erzielte der seit Wochen in einer blendenden Form spielende Gabriel Cristilli in der 64. Minute. Tim Zölle hatte eine langen Ball auf den A-Junioren aus dem Mittelfeld heraus geschlagen. Cristilli legte sogar noch den Ball von rechts auf links und schob das Spielgerät clever ins lange Eck ein. Es war die erste große Chance der Villinger, die aber immer die Partie kontrolliert hatten. Acht Minuten zuvor war Radolfzell im Pech, als Maurice-Justin Swiderski nur die 08-Latte traf. Ansonsten war es schon überraschend, dass die Gastgeber in der ersten Stunde keinen großen Druck aufbauen konnten, was aber auch für die Leistung der Nullachter sprach. Vielleicht hätte FCR-Trainer Steffen Kautzmann, der nach acht Jahren in Radolfzell verabschiedet wurde, früher mit seinem Team aufgrund der Tabellenkonstellation ins Risiko gehen müssen. Am Ende stand ein verdienter Sieg der U21, die fußballerisch einfach besser als Radolfzell war.

Statistik und Trainerstimme

FC Radolfzell: Bisinger – Swiderski, Zimmermann (70. Gutacker), Stricker (53. Graf), Niedhardt, Wehrle (83. Erdmann), Bell, Heuel, Huber, Schmidt, Hlavacek.FC 08 Villingen U21: Amiti – Spät, Zölle, Vochatzer, Cristilli (83. Zimmermann), Chiurazzi, Karaki (72. Seemann), Yilmaz (90. Czerwonka), Laatsch, Törtely (60. Volkan Bak), Liserra.

Tor: 0:1 Cristilli (64.).

Schiedsrichter: Jonas Brombacher (Kandern).

Zuschauer: 693.

Mustafa Gürbüz, einer der beiden 08-Trainer: "Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Sie haben nicht nur der Drucksituation bei dieser großen Zuschauerkulisse standgehalten, sondern haben sich exakt auch an unserem Matchplan gehalten. Es war ein verdienter Sieg von uns, weil wir fußballerisch besser als Radolfzell waren. Wir haben eigentlich erwartet, dass Radolfzell früher ins Risiko geht. Jetzt wollen wir den Moment des Klassenerhalt genießen und feiern. In der kommenden Woche machen wir uns dann an die personellen Planungen für die kommende Verbandsliga-Saison. Dieser Spielerstamm wird auf jeden Fall so in etwa bleiben."

0