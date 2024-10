1 Die Villinger Spieler und Daniel Miletic besprechen sich nach der Niederlage in Großaspach im Kreis. Foto: Eibner

Nullachter haben in der Oberliga erst einmal die Rote Laterne inne. Das jüngste Team der Liga macht einen intensiven Lernprozess momentan durch.









Link kopiert



Nach acht Niederlagen in Folge rutschte der FC 08 Villingen II in der Oberliga auf den letzten Platz zurück und hat die Rote Laterne inne. Das bisherige Schlusslicht TSV Essingen konnte nach acht Niederlagen zuletzt aus drei Partien sieben Zähler holen und an den Nullachtern vorbeiziehen.