TSG Balingen testet erneut Murat Isik lobt, legen den Finger in die Wunde und spricht über seinen Vertrag

Am Samstag (Anstoß 15.30 Uhr) testen die Balinger in Lustnau gegen den TSV Oberensingen. TSG-Trainer Murat Isik sieht seine Mannschaft auf dem richtigen Weg, legt den Finger aber auch in die Wunde.