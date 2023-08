1 13. September 2008: Nach dem 1:0-Sieg gegen Großaspach gab es Tumulte im Friedengrund. Foto: Michael Kienzler

Wenn es am Samstag (14 Uhr) in der WIRmachenDRUCK Arena zur Partie zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem FC 08 Villingen kommt, dann ist es nicht das erste Oberliga-Spitzenspiel zwischen beiden Vereinen.









„Wir waren Tabellendritter, hatten am siebten Spieltag einen Punkt Rückstand auf den Sonnenhof“, erinnert sich der damalige 08-Stürmer Mario Klotz noch genau an den „regnerischen Samstag“ im September. Die 1250 Zuschauer („Ich glaube aber, dass gut 1500 Fans da waren, die Stimmung war gigantisch“) sahen im Friedengrund, wie Jago Maric die Nullachter mit einem Freistoß kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung brachte.