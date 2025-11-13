FC 08 Villingen – Türk. SV Singen: Prestige-Duell, heißes Derby, Familien-Geschichten und ein Teamessen

Das große Wiedersehen: Was den Reiz des Oberligaspiels zwischen dem FC 08 und Türk. SV Singen am Freitag alles ausmacht. Wetter und die Atmosphäre werden passen.
Oberliga: FC 08 Villingen – Türk.SV Singen (Freitag, 19 Uhr). Endlich ist es soweit! Dieses Spiel haben sich einige Fußball-Fans schon lange im Kalender angestrichen. Mehr Brisanz geht kaum. Allein die Tatsache, dass zehn Ex-Nullachter nun das Singener Trikot tragen, dazu Trainer Ali Günes – und es sogar ein Brüderduell (Andrea Hoxha gegen Denis Hoxha) wohl auf dem Rasen gibt – macht dieses Derby (wird auch im Livestream übertragen) so attraktiv.