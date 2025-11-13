FC 08 Villingen – Türk. SV Singen: Prestige-Duell, heißes Derby, Familien-Geschichten und ein Teamessen

Das große Wiedersehen: Was den Reiz des Oberligaspiels zwischen dem FC 08 und Türk. SV Singen am Freitag alles ausmacht. Wetter und die Atmosphäre werden passen.

Oberliga: FC 08 Villingen – Türk.SV Singen (Freitag, 19 Uhr). Endlich ist es soweit! Dieses Spiel haben sich einige Fußball-Fans schon lange im Kalender angestrichen. Mehr Brisanz geht kaum. Allein die Tatsache, dass zehn Ex-Nullachter nun das Singener Trikot tragen, dazu Trainer Ali Günes – und es sogar ein Brüderduell (Andrea Hoxha gegen Denis Hoxha) wohl auf dem Rasen gibt – macht dieses Derby (wird auch im Livestream übertragen) so attraktiv.

Die Ausgangslage Außerdem spielen beide Mannschaften aktuell einen sehenswerten und erfolgreichen Fußball. Der FC 08 (7./24) hat in den vergangenen drei Spielen zwei Siege und ein Remis eingefahren, dabei nur ein Gegentor kassiert. Der Aufsteiger vom Hohentwiel (9./22) verzeichnete zuletzt vier Siege in Folge, ist längst in der Oberliga nach großen Anfangsproblemen angekommen.

Die 08-Verantwortlichen rechnen bei guten Wetteraussichten am Freitag mit einer vierstelligen Zuschauerzahl. Viele Familienangehörige, besonders der früheren Nullacht-Spieler, wollen in der MS-Technologie Arena dabei sein. „Für die Region ist dieses Derby doch ein tolles Highlight“, betont beispielsweise auch der Ex-Nullacht-Torjäger Dominik Emminger, der sich ebenfalls riesig auf das Spiel freut.

Villingens Coach Steffen Breinlinger ist überzeugt davon, „dass es auf dem Feld und auch daneben eine tolle Atmosphäre geben wird, mit vielen Emotionen“.

Breinlinger rechnet mit einem „sehr engen und hartumkämpften Derby. Für uns geht es wieder darum, defensiv stabil gegen diese Singener Offensiv-Qualtität zu stehen und vorne effektiv zu agieren“.

Was der 08-Coach natürlich in den vergangenen Wochen beim Gegner mit großem Interesse notiert hat, ist, „dass Singen in Sachen Athletik und Laufstärke ungemein zugelegt hat“.

Personalien und Vorbereitung

Es ist vielleicht davon auszugehen, dass Steffen Breinlinger seine Startformation – trotz der starken Leistung der Mannschaft vor knapp einer Woche in Karlsruhe (4:0) – leicht gegen den Türk. SV Singen verändert. Innenverteidiger Fabio Liserra (auskurierte Erkältung) und der zuletzt gesperrte Mittelfeldspieler Georgios Pintidis melden sich zurück. Für Nico Tadic reicht es hingegen zu einer Rückkehr nicht. Der 08-Kapitän klagt nach einer schweren Prellung weiterhin über Probleme im Adduktorenbereich. „Nico hat im Training in dieser Woche einen Rückschlag erlitten“, berichtet der Villinger Coach.

Vor dem Derby und dem letzten Vorrundenspiel wird das Villinger Team zweimal trainieren. „Wir sind in der ersten Einheit der Woche inhaltlich schon auf den Gegner eingegangen. Am Donnerstagabend werden wir nach dem Abschlusstraining noch zusammen in unserer Vereinsgaststätte etwas essen“, berichtet Steffen Breinlinger.

Was Ali Günes sagt

Auch der Ex-Profi und frühere Villinger Spieler freut sich auf die Rückkehr in die MS-Technologie Arena am Freitag, und lacht dabei: „Eigentlich ist es ein normales Spiel wie jedes andere, in dem wir erfolgreich sein wollen. Aber ich weiß ja natürlich von den ganzen personellen Konstellationen. Da werden auch Emotionen schon eine Rolle spielen.“

Ali Günes zeigt sich überrascht, „dass der FC 08 momentan nicht unter den Top 3 steht. Dort hatte ich sie eigentlich zu diesem Zeitpunkt erwartet.“

Die Favoritenrolle schiebt der Bräunlinger den Villingern am Freitag zu, „aber natürlich wollen wir unser Potenzial zeigen. Für die Region ist dieses Derby eine tolle Sache. Mehr davon wäre in der Oberliga nicht schlecht.“

Nach dem 5:1-Heimerfolg gegen den SSV Reutlingen und dem vierten Sieg in Folge wird der Oberliga-Neuling mit viel Selbstvertrauen in Villingen antreten.

Große Verletzungsprobleme gibt es im im Singener Kader nicht. Nur hinter dem angeschlagenen Jonas Zimmermann – auch ein Ex-Nullachter – steht ein Fragezeichen.

Also, Vorhang auf zu einem Oberliga-Derby – alle Jugendlichen unter 18 Jahren haben freien Eintritt – mit viel Spektakel-Potenzial!