FC 08 Villingen – Türk. SV Singen: Andrea Hoxha sorgt für den heißesten Derby-Spruch des Abends

Beide Trainer zeigen sich stolz auf ihre Teams. Nicht nur 08-Coach Steffen Breinlinger sieht „zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten“. Die ersten Stimmen.
Es war ein rassiges Oberliga-Derby, ein toller Fußball-Abend in Villingen. Im ersten Durchgang hatte der FC 08 die Spielkontrolle – im zweiten Durchgang kam der Türk. SV Singen nach einer taktischen Umstellung immer stärker auf und hätte am Ende auch einen Punkt verdient gehabt. Doch der FC 08 blieb mit dem 2:1 im vierten Spiel in Folge ungeschlagen und rückt in der Oberliga – vorerst auf Platz fünf – vor. Die ersten Stimmen.