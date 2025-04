FC 08 Villingen – TSV Steinbach Haiger: Sökler-Torpedo, Startelf-Comeback und keine Breinlinger-Premiere

1 25. Minute: Marcel Sökler (Nummer 10) setzt sich dynamisch durch und köpft ein. Villingen führt mit 1:0. Foto: Marc Eich

Die Nullachter konnten nach dem 6:1-Ausrufezeichen in Göppingen im heimischen Friedengrund nicht nachlegen. Villinger verlor am Samstag gegen den TSV Steinbach Haiger mit 1:3 (1:2). Der Treffer von Torjäger Marcel Sökler war zu wenig. Coach Steffen Breinlinger muss also weiter auf seinen ersten Heimsieg warten.









Link kopiert



Die Bedingungen hätten an diesem Samstag, dem 29. Spieltag der Regionalliga Südwest, in der MS Technologie-Arena nicht viel besser sein können. Kaiserwetter im Friedengrund, dazu hatten die Spieler des Schlusslichts nicht erst durch den 6:1-Coup in Göppingen zuletzt neues Selbstvertrauen gesammelt. Dieses sollten die Hessen um Top-Torjäger Justin Steinkötter zu spüren bekommen.