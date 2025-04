FC 08 Villingen – TSV Steinbach Haiger Sökler-Torpedo, Startelf-Comeback und keine Breinlinger-Premiere

Die Nullachter konnten nach dem 6:1-Ausrufezeichen in Göppingen im heimischen Friedengrund nicht nachlegen. Villinger verlor am Samstag gegen den TSV Steinbach Haiger mit 1:3 (1:2). Der Treffer von Torjäger Marcel Sökler war zu wenig. Coach Steffen Breinlinger muss also weiter auf seinen ersten Heimsieg warten.