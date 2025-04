FC 08 Villingen – TSV Steinbach Haiger Nur in Sachen Fairplay läuft es in Hessen noch nicht

12. Oktober 2024, Sportzentrum Haarwasen: Admir Osmicic bringt einen ersatzgeschwächten FC 08 früh mit 1:0 in Führung, doch am Ende jubelt Gastgeber TSV Steinbach Haiger über einen 3:1-Sieg. Nun sinnen der Innenverteidiger und Co. am Samstag (14 Uhr) auf die Revanche.