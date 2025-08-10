FC 08 Villingen – TSV Essingen: Welche Baustellen die Heimpleite nach einer 2:0-Führung deutlich offenbart

Klartext: Steffen Breinlinger wurde nach dem 2:3-Rückschlag gegen Essingen so richtig laut im Spielerkreis. So ist der FC 08 keine Spitzenmannschaft. Das sind die Probleme.
Oberliga: „Am Ende müssen wir alle gestehen, dass es viel zu wenig war. Es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten: Nach vorne zu schauen und sich den Hintern aufreißen – oder zu jammern und jedem die Schuld geben, nur nicht einem selbst“, machte 08-Coach Steffen Breinlinger wenige Minuten nach dem Abpfiff auf die Bedeutung der Spiele in Singen (SBFV-Pokal am Dienstag oder Mittwoch) und in der Liga gegen Neckarsulm (Samstag) aufmerksam.