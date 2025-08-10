FC 08 Villingen – TSV Essingen: Welche Baustellen die Heimpleite nach einer 2:0-Führung deutlich offenbart

Klartext: Steffen Breinlinger wurde nach dem 2:3-Rückschlag gegen Essingen so richtig laut im Spielerkreis. So ist der FC 08 keine Spitzenmannschaft. Das sind die Probleme.

Oberliga: „Am Ende müssen wir alle gestehen, dass es viel zu wenig war. Es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten: Nach vorne zu schauen und sich den Hintern aufreißen – oder zu jammern und jedem die Schuld geben, nur nicht einem selbst“, machte 08-Coach Steffen Breinlinger wenige Minuten nach dem Abpfiff auf die Bedeutung der Spiele in Singen (SBFV-Pokal am Dienstag oder Mittwoch) und in der Liga gegen Neckarsulm (Samstag) aufmerksam.

Dann muss eine klare Steigerung her: Siege sind Pflicht.

Mission nicht erfüllt

Essingen sollte – so Steffen Breinlinger vor dem Spiel – an einem hochsommerlichen Nachmittag in der MS Technologie-Arena von der ersten Minute an bis zum Abpfiff einen dominanten, zweikampf- und laufstarken FC 08 erleben, der sich im Gegensatz zum 4:3-Wahnsinn gegen den SSV Reutlingen keine Schwächephasen leistet.

Die Mission wurde aber nur rund 30 Minuten lang erfüllt. Villingen legte trotz einiger Möglichkeiten der Essinger durch die Treffer von Nico Tadic (20.) und Christian Derflinger (20.) einen starken Start hin, hätte durch Marcel Sökler (33.) auf 3:0 erhöhen können. Für Essingen wäre dies bei gut 30 Grad im Friedengrund wohl der K.o. gewesen. Es war ein Traumauftakt nach dem 0:3-Albtraumstart gegen Reutlingen.

Doch es folgte das andere Gesicht des FC 08. „Sobald es ein paar Prozent weniger werden, haben wir nicht mehr die notwendige Präsenz und den Druck auf den Gegner“, kritisierte Breinlinger.

Die 565 Zuschauer mussten so bis zur 89. Minute warten, bis Villingen durch Marcel Sökler in der zweiten Hälfte eine echte Chance hatte.

„Ein Rückschlag“

Die Anzahl der Gegentreffer – sechs in zwei Heimspielen – sei „deutlich zu hoch“, weiß der 08-Coach, dass sich seine Spieler in Sachen Fehlerquote, Abstimmung, Raumgestaltung, Zweikampfverhalten oder Passgenauigkeit steigern müssen. Vor allem ist es wichtig, das Potenzial über ein komplettes Spiel abzurufen, nicht nur über 30 oder 45 Minuten. „Es war ein Rückschlag. Wir haben keine Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken“, geht es für Villingen nun darum, schnell „die Lehren“ aus diesem Spiel zu ziehen.

Die Baustellen

Die defensiven Baustellen des Reutlingen-Spiels wurden von Essingen dabei nicht nur bei den Treffern von Patrick Auracher (35.), Niklas Groiß (65.) und Daniel Bux (84.) aufgezeigt. Viel zu oft leistete sich der FC 08 in der Vorwärtsbewegung einfache und gefährliche Fehlpässe, zu oft reichte ein Durchstecker, um die Villinger Viererkette zu überspielen. Essingen kam über gewonnene Zweikämpfe zurück, konnte zudem häufig unbedrängt von den Außenpositionen flanken.

Auch die eingewechselten Leon Albrecht, Kevin Müller, Fabio Pfeifhofer, Matthes Glück oder Gian-Luca Feißt sorgten für keine echten Impulse. „Das war heute leider so.“

Das Mittelfeld

Es gibt aber auch etwas Positives: Mit Nico Tadic und Christian Derflinger trafen am Samstag nach Leon Albrecht (4:3-Treffer gegen Reutlingen) weitere Mittelfeldspieler. Die Torgefahr aus dem Mittelfeld heraus war in der Regionalliga-Saison eine Schwäche der Nullachter. Nun kommen die Nullachter nach zwei Spieltagen also bereits auf drei Mittelfeldtore.

Die Statistik

FC 08 Villingen: Hoxha – Krieger (82. Feißt), Busam, Liserra, Rinaldi – Cristilli (65. Müller), Pintidis (77. Glück), Tadic (65. Pfeilhofer), Derflinger, Y. Spät (46. Albrecht) – Sökler. TSV Essingen: Weisheit – Etemi, Funk (46. Schelhorn), Pfänder, Groiß (89. Ruther), Leuze (90. + 3 König), Wiedmann, Koci, Hoxha (56. Bux), Auracher, Kilic (77. Dudda). Tore: 1:0 Tadic (8.), 2:0 Derflinger (20.), 2:1 Kilic (35.), 2:2 Groiß (64.), 2:3 Bux (84.). Schiedsrichter: Alessio Remili (Bruchhausen). Gelbe Karten: Busam/Auracher, Bux. Zuschauer: 565.