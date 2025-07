Sieg im WFV-Pokal Balinger Joker sorgen für knappen Erfolg beim SSC Tübingen

Die U23 der TSG Balingen setzt sich in der 1. Runde des WFV-Pokals mit 3:2 beim SSC Tübingen durch. In einer wilden 2. Halbzeit gehen die Gastgeber zwei Mal in Führung.