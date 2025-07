Der FC 08 Villingen lädt am Sonntag, 27. Juli, zur Saisoneröffnung – mit einem Härtetest gegen Regionalligist Balingen und einem besonderen Ehrengast: Torjäger-Legende Toco.

Am Sonntag, 27. Juli, lädt der FC 08 Villingen zur offiziellen Saisoneröffnung in die MS Technologie-Arena. Im Mittelpunkt steht ein hochklassig besetztes Vorbereitungsspiel gegen Regionalliga-Aufsteiger TSG Balingen (Anpfiff 14 Uhr) sowie ein Wiedersehen mit dem legendären brasilianischen 08-Torjäger Toco.

Für die Mannschaft von Trainer Steffen Breinlinger ist die Begegnung der letzte sportliche Härtetest vor dem Saisonstart in der Oberliga Baden-Württemberg. Dieser findet am Freitag, 1. August, um 19 Uhr ebenfalls in der MS Technologie-Arena gegen den SSV Reutlingen statt.

Neue Neuzugänge und Vereintrikots vorgestellt

Nach dem Testspiel gegen den frisch wiederaufgestiegenen Regionalligisten aus Balingen wird die 1. Mannschaft des FC 08 für die neue Saison vorgestellt.

Im Zuge dessen werden auch die Neuzugänge präsentiert. Besucher können das neue Vereinstrikot erwerben sowie Dauerkarten kaufen. Darüber hinaus wird Freibier und Freisekt und Sofgetränke ausgeschenkt – gesponsert vom Getränkepartner Biedermann, der Fürstlich Fürstenbergischen Brauerei sowie Bad Dürrheimer.

Chance auf signiertes 08 Retro-Trikot

Ein besonderes Highlight des Tages ist der Besuch von Rodrigo „Toco“ Stasiak, der gerade mit seiner Familie in der alten Heimat weilt. Der brasilianische Torjäger erzielte während seiner Zeit beim FC 08 Villingen über 100 Tore. In der Saison 2005/2006 wurde er mit 24 Treffern Torschützenkönig der Verbandsliga Südbaden und führte den Verein in die Oberliga zurück. 2005 und 2007 gewann er mit den Nullachtern zudem jeweils den südbadischen SBFV-Pokal. Toco freut sich ganz besonders auf ein Wiedersehen mit seinen alten Weggefährten und natürlich möglichst vielen 08-Fans.

Zum Abschluss und als weiteres Highlight des Nachmittags nimmt Toco gemeinsam mit Spielern der 1. Mannschaft und ausgewählten Fans an einem Elfmeter-Turnier teil. Der treffsicherste Fan erhält ein von Toco signiertes Retro-Trikot in Schwarz-Weiß.