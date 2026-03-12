FC 08 Villingen – TSG Backnang: Welche Tipps und Kniffs Mario Marinic für Flavio Santoro und Co. hat

Der Backnanger Coach weiß genau, wo das gegnerische Tor steht. Mario Marinic hofft, dass dies am Samstag (14 Uhr) in Villingen auch bei Flavio Santoro und Co. der Fall ist.

179 Spiele, 146 Tore – Mario Marinic ist eine Institution bei der TSG Backnang. Klar, dass der 41-Jährige als Coach besonders seine Stürmer im Blick hat. „Das sind meine Diamanten“, bittet der Backnanger seine Angreifer im Training schon einmal zur Seite, um dem Ex-Villinger Flavio Santoro und Co. spezielle Kniffs und Tricks nahe zu bringen, die eben nur ein ehemaliger Torjäger kennt. Dabei gehe es vor allem um „die Ruhe vor dem Tor und die Kaltschnäuzigkeit“.

Der Klassenerhalt Diese bewiesen die Backnanger beim jüngsten 2:2 gegen den SSV Reutlingen nur in der Schlussphase, als die TSG nach einem 0:2-Rückstand noch den Ausgleich schaffte. Doch von einem Unentschieden kann man sich in „diesen enorm ausgeglichenen Liga“ wenig kaufen.

„Ab dem siebten Rang geht es für alle Teams um den Klassenerhalt“, weiß der mehrfache Torschützenkönig, dass auch der FC 08 – eben Tabellensiebter – mit 30 Punkten noch längst nicht das rettende Ufer erreicht hat.

„Ich hätte nie damit gerechnet, dass die Regionalliga-Absteiger Villingen und Göppingen diese Probleme haben“, hat aber auch Backnang einen Anteil, dass die Nullachter nach 22 Spielen nicht weiter vorne in der Tabelle liegen.

Das Hinspiel

Im Hinspiel nahmen die Villinger beim 0:1 von den Etzwiesen nichts mit. Nach einer sehenswerten Direktkombination über den Ex-Villinger Flavio Santoro und Fabijan Domic hatte Julian Geldner schon nach drei Minuten das Tor des Tages erzielt.

Insgesamt ist die Bilanz ausgeglichen. Vier Siege, vier Unentschieden und vier Niederlagen – mit einem Heimsieg kann der FC 08 also nicht nur einen direkten Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt distanzieren, sondern auch etwas für die Statistik tun. Bester TSG-Torschütze ist Fabijan Domic (7). Flavio Santoro hat bisher sechs Treffer erzielt.

Veränderungen im Winter

Zugänge: Lorenz Ender (SG Sonnenhof Großaspach).

Abgänge: Terry Asare (SSV Reutlingen).