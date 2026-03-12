FC 08 Villingen – TSG Backnang: Welche Tipps und Kniffs Mario Marinic für Flavio Santoro und Co. hat

Der Backnanger Coach weiß genau, wo das gegnerische Tor steht. Mario Marinic hofft, dass dies am Samstag (14 Uhr) in Villingen auch bei Flavio Santoro und Co. der Fall ist.
179 Spiele, 146 Tore – Mario Marinic ist eine Institution bei der TSG Backnang. Klar, dass der 41-Jährige als Coach besonders seine Stürmer im Blick hat. „Das sind meine Diamanten“, bittet der Backnanger seine Angreifer im Training schon einmal zur Seite, um dem Ex-Villinger Flavio Santoro und Co. spezielle Kniffs und Tricks nahe zu bringen, die eben nur ein ehemaliger Torjäger kennt. Dabei gehe es vor allem um „die Ruhe vor dem Tor und die Kaltschnäuzigkeit“.