FC 08 Villingen – Transfermarkt: Elf von Marcel Sökler schnappt sich Kapitän eines Oberliga-Kontrahenten

Noch hat Ex-Zweitligist SSV Reutlingen den Klassenerhalt nicht eingetütet, doch die Verpflichtung von Stefan Zimmermann zeigt, dass es an der Kreuzeiche große Ziele gibt.

Der SSV Reutlingen teilt am Donnerstagnachmittag mit: „Der SSV Reutlingen 05 sichert sich die Dienste von Stefan Zimmermann. Mit der Verpflichtung verstärkt sich der Verein gezielt und setzt ein weiteres Zeichen in der Kaderplanung. Zimmermann lebt in der Region und kennt das Umfeld entsprechend gut. In der aktuellen Saison kommt der 26-jährige Kapitän des FC Nöttingen auf 27 Einsätze und erzielte dabei fünf Tore.“

Stefan Zimmermann sagt in der Mitteilung zu seinem Wechsel: „Die Spiele an der Kreuzeiche waren aufgrund der besonderen Atmosphäre und der Unterstützung von den Rängen in den letzten Jahren immer mein persönliches Highlight. Diese Kulisse ist in der Liga einzigartig. Umso mehr freue ich mich darauf, in Zukunft selbst das Trikot des SSV Reutlingen zu tragen. Mein Ziel für die kommende Saison ist es, meine Qualitäten voll einzubringen, um gemeinsam mit der Mannschaft attraktiven und vor allem erfolgreichen Fußball zu spielen.“

Christian Grießer, Sportlicher Leiter des SSV Reutlingen 05, ergänzt: „Stefan hat in dieser Saison gezeigt, dass er zweikampfstark ist und offensiv Akzente setzen kann. Das konnten wir hier an der Kreuzeiche auch selbst sehen. Entscheidend für uns war vor allem seine Mentalität. Dazu kommen seine Qualität im Spiel nach vorne und seine Dynamik – das passt sehr gut zu unserem Anforderungsprofil.“

Zwei Abgänge

Es gibt auch Abgänge an der Kreuzeiche: „Im Zuge der aktuellen Planungen laufen die Verträge von Sladan Puseljic und Marlon Gangloff zum Saisonende aus. Der SSV Reutlingen 05 bedankt sich für ihren Einsatz und wünscht ihnen für ihren weiteren Weg alles Gute.“

FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Nach drei Jahren beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen verlässt Vincent Fitze den Oberligisten. „In den vergangenen Jahren hat er sich vom talentierten jungen Ergänzungsspieler zu einem unangefochtenen Stammspieler entwickelt. Wir sind stolz auf seinen Weg bei 08, denn genau dieser soll auch unsere zukünftige Ausrichtung prägen: junge, talentierte Spieler aus der Region fördern und gezielt weiterentwickeln.“ Dies teilt der FSV mit.

FV Möhringen

SBFV-Landesligist FV Möhringen hat sich von Trainer Sheriff Bah getrennt. Mit Eduard Polovoj soll nun der Ligaverbleib gelingen.