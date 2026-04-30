FC 08 Villingen – Transfermarkt: Elf von Marcel Sökler schnappt sich Kapitän eines Oberliga-Kontrahenten

Noch hat Ex-Zweitligist SSV Reutlingen den Klassenerhalt nicht eingetütet, doch die Verpflichtung von Stefan Zimmermann zeigt, dass es an der Kreuzeiche große Ziele gibt.
Der SSV Reutlingen teilt am Donnerstagnachmittag mit: „Der SSV Reutlingen 05 sichert sich die Dienste von Stefan Zimmermann. Mit der Verpflichtung verstärkt sich der Verein gezielt und setzt ein weiteres Zeichen in der Kaderplanung. Zimmermann lebt in der Region und kennt das Umfeld entsprechend gut. In der aktuellen Saison kommt der 26-jährige Kapitän des FC Nöttingen auf 27 Einsätze und erzielte dabei fünf Tore.“