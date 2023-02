1 Haben viel mit dem FC Brigachtal vor: Ümit Bayraktar, Daniel Wehrle und Andreas Klink (von links). Foto: Rohde

Der abstiegsbedrohte A1-Ligist FC Brigachtal hat den ehemaligen Nullachter Daniel Wehrle verpflichtet. Mit dem von mehreren höherklassigen Vereinen umworbenen Ex-Oberligaspieler ist es dem Vorsitzenden Andreas Klink gelungen, enorme Erfahrung nach Klengen zu lotsen.















Link kopiert

Daniel Wehrle begann seine Karriere einst beim TuS Rötenbach. Dann entdeckten ihn die Talentspäher des SC Freiburg, ehe er bei den Spfr. Eintracht Freiburg landete. Von dort holte ihn Günter Seidel zu den Junioren des FC 08 Villingen, bei denen er auch von Ümit Bayraktar, dem Sportlichen Leiter des FC Brigachtal, trainiert wurde. 2012 schaffte Wehrle unter Trainer Martin Braun den Sprung in den Oberliga-Kader des FC 08 Villingen. In neun erfolgreichen Jahren wurde er mit dem FC 08 (2016/2019) zweimal SBFV-Cupsieger. Dazu kam 2020 der Pokalsieg mit dem 1. FC Rielasingen-Arlen. Der Defensivmann durfte zudem im DFB-Pokal gegen Schalke 04, Fortuna Düsseldorf und Holstein Kiel sein Können zeigen.

DFB-Pokal

"Für mich waren dies die absoluten Höhepunkte", betont Daniel Wehrle. In der vergangenen Runde kehrte er noch einmal zum FC 08 Villingen zurück. Der defensive Mittelfeldspieler absolvierte insgesamt 159 Oberliga-Spiele und 36 Verbandsliga-Spiele, ehe er sich im Sommer 2022 aus dem leistungsorientierten Fußball zurückzog. "Nun freue ich mich auf die neue sportliche Herausforderung beim FC Brigachtal. Das Ziel ist der Klassenerhalt. Die Visionen und die Jugendarbeit des Vereins haben mich überzeugt." Wehrle wird auch den Trainerstab von Marvin Zimmermann unterstützen.

Große Freude beim FCB

"Gerade in der aktuellen Situation, in der es darum geht, alle Kräfte zu mobilisieren, um so schnell wie möglich die unteren Tabellenregionen zu verlassen, ist ein Spieler wie Daniel ein großer Gewinn", betont Ümit Bayraktar. "Wir hatten eine klare Vorstellung, wie wir uns verstärken wollen", freut sich Andreas Klink.