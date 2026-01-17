FC 08 Villingen Trainingsstart: Spielfreude auf sattem Grün, Padel-Tennis und die Trainersuche

Positive Stimmung im Villinger Kader beim „Freiluft-Start“. Jeder Tag zählt nun in der Vorbereitung. In Sachen Trainerfindung laufen weiterhin intensive Gespräche.
Diesen Samstagvormittag um elf Uhr auf dem Kunstrasen des FC 08 Villingen. Ein leichter Hauch von Vorfrühling weht durch den Friedengrund – fünf Grad plus und Sonnenschein. Eine Spezialfirma hat am Donnerstag den Trainingsplatz freigeräumt. Ein sattes Grün lacht den Spielern entgegen. Nach zwei intensiven Auftakteinheiten in der „Athletics Sportfabrik“ von Claudio Sukale in Bräunlingen arbeiten die Villinger Oberliga-Spieler erstmals im neuen Jahr mit dem Ball.