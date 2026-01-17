FC 08 Villingen Trainingsstart: Spielfreude auf sattem Grün, Padel-Tennis und die Trainersuche

Diesen Samstagvormittag um elf Uhr auf dem Kunstrasen des FC 08 Villingen. Ein leichter Hauch von Vorfrühling weht durch den Friedengrund – fünf Grad plus und Sonnenschein. Eine Spezialfirma hat am Donnerstag den Trainingsplatz freigeräumt. Ein sattes Grün lacht den Spielern entgegen. Nach zwei intensiven Auftakteinheiten in der „Athletics Sportfabrik“ von Claudio Sukale in Bräunlingen arbeiten die Villinger Oberliga-Spieler erstmals im neuen Jahr mit dem Ball.

Das Programm am Samstag Co-Trainer Matthias Uhing bespricht kurz mit dem Kader das Samstag-Programm. Dann geht es los: Aufwärmen, Koordinations- und Schnelligkeitsübungen. Wenig später laufen rund 60 Minuten lang diverse Spielformen. Den Jungs ist die Spielfreude, der frische Hunger auf den Ball, in der ersten „Freilufteinheit“ deutlich anzumerken. „Zunächst steht der Spaß im Mittelpunkt. Die mannschaftstaktischen Dinge folgen bald“, zeigt sich Matthias Uhing begeistert über die interne Stimmung. „Diese Mannschaft hat einen tollen Charakter und ist sehr homogen“, lobt er. „Es macht mir viel Freude, mit ihr zu arbeiten.“

Matthias Uhing (Mitte) ist vorübergehend der „Chef“. Der Co-Trainer zeigt sich begeistert über die aktuell positive Stimmung im Kader. Foto: Marc Eich

Die Teams für die Spielformen werden ausgelost. Jeder Spieler zieht eine Karte – fast wie beim Poker. Nach insgesamt 90 Minuten ist Feierabend. Am Samstagnachmittag geht es für die Nullachter weiter für ein dreistündiges Padel-Tennis-Turnier in Rottweil. Nur Yannick Spät und Leon Albrecht fehlen. Beide sind erkältet.

Wie das 08-Team den Rücktritt von Steffen Breinlinger aufgenommen hat? „Wir waren überrascht, aber jetzt gilt es, dass wir eine erfolgreiche Vorbereitung absolvieren. Wünschenswert ist es natürlich, dass bald Klarheit in der Trainerfrage herrscht“, bringt es Kapitän Nico Tadic, der zuletzt „18 herrliche Urlaubstage in Mexiko“ verbracht hat, auf den Punkt.

Was Marcel Yahyaijan zur Trainersuche sagt

Aufmerksamer Beobachter der Trainingseinheit am Samstagvormittag war 08-Sportdirektor Marcel Yahyaijan. Er berichtet über den Ist-Stand bei der Trainersuche: „Wir suchen weiterhin eine externe oder interne Lösung, die zunächst bis zum Saisonende gilt. Dass wir mit diesem zeitlichen Rahmen extern bei der Suche nach einem neuen Chefcoach eingeschränkt sind, ist uns natürlich klar, denn in der Regel wollen Trainer ja einen längerfristigen Vertrag. Aber auch aus wirtschaftlichen Gründen geht das für uns im Moment nicht anders. Wir sind in Gesprächen mit einigen Kandidaten. Unsere Entscheidung muss absolut passen, deshalb brechen wir auch nichts übers Knie. Bis diese gefallen ist, haben wir vollstes Vertrauen in die Arbeit von Matthias Uhing.“

Das erste Testspiel wird der FC 08 am kommenden Donnerstag (19 Uhr) beim Landesligisten SC Hofstetten absolvieren. Denkbar ist, dass Matthias Uhing dann noch das Team coachen wird.