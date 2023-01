1 Auch Mokhtar Boulachab (links) und Nico Tadic (rechts) trugen sich in die 08-Torschützenliste im Test gegen den FC Überlingen ein. Foto: Marc Eich

Der Oberliga-Kader des FC 08 Villingen hat beim Test in Überlingen mit einem 8:1(2:1)-Sieg am Donnerstag überzeugt, doch die Trainingsbedingungen im Friedengrund bereiten den Nullachtern angesichts der Minustemperarturen Sorgen.















Link kopiert

Nach der ersten Halbzeit gegen den Landesligisten FC Überlingen und einer knappen 2:1-Führung hatte 08-Coach Marcel Yahyaijan noch etwas Kritik bei der Pausenbesprechung angebracht. "Im letzten Drittel des Spielfeldes waren wir in den ersten 45 Minuten nicht präzise und konsequent genug. Nachdem wir dies in der Pause angesprochen hatten, lief es dann im zweiten Durchgang rund."

In die Torschützenliste der Villinger trugen sich Tevfik Ceylan (1./51.), Mokhtar Boulachab (18./79.), Nico Tadic (54.), Ibrahim Diakité (59.) sowie Samet Yilmaz (62./73.) ein.

Alle Spieler immer in Bewegung

15 Spieler plus zwei Torhüter hatte Marcel Yahyaijan bei guten Spielbedingungen in Überlingen eingesetzt. "Wir haben diesen Abend als kompakte Trainingseinheit gesehen. Die Spieler, die gerade nicht spielten, arbeiteten auf dem Nebenplatz im athletischen Bereich", berichtet er.

Der 08-Coach zeigt sich zufrieden mit dem Fitness-Stand seiner Spieler und mit deren "sehr guter" Einstellung in der bisherigen Vorbereitung.

Kunstrasen ist gefroren und teilweise vereist

Sorgen bereiten ihm aktuell die Trainingsbedingungen im Friedengrund. Der Kunstrasenplatz ist abends bei Minustemperaturen gefroren und sogar vereist. "Ein reguläres Training ist bei uns gerade kaum möglich. Wir denken über örtliche Alternativen in der kommenden Woche nach", erklärt Marcel Yahyaijan.

Vielleicht weicht der Oberliga-Kader trainingsmäßig noch einmal an den Bodensee aus – eventuell bittet Marcel Yahyaijan auch einmal zu einer Einheit in der Soccerhalle.

Am Freitagabend zu Claudio Sukale

Am Freitagabend werden die 08-Spieler bei einer weiteren Athletik-Einheit im Fitness-Studio bei Claudio Sukale schwitzen und haben anschließend das Wochenende frei.

U21 testet am Sonntag bei Türk SV Singen

Aber nicht alle Akteure, denn einige werden beim zweiten Testspiel der U21 am Sonntag (14 Uhr) auswärts gegen den spielstarken Landesligisten Türk SV Singen eingesetzt. Coach Daniel Miletic will dabei auch sehen, "dass wir konzentriert gegen den Ball arbeiten. Die Jungs sollen in Singen aber auch Spaß am Spiel haben".