1 Marcel Yahyaijan sitzt am Dienstag ganz entspannt auf der Tribüne der MS Technologie-Arena. Quelle: Unbekannt

Steht Marcel Yahyaijan auch in der Oberliga-Saison 2022/23 an der 08-Bande? Nicht nur dies verrät der Coach des FC Villingen in unserem großen Interview vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres am kommenden Samstag in Bruchsal.















Es schneit im Friedengrund. Perfekt für eine Schneeballschlacht, schlecht für ein Oberliga-Spiel. "Da geht leider nichts", schätzt 08-Coach Marcel Yahyaijan die Schneehöhe am 27. November 2021 auf knapp zehn Zentimeter. Das Heimspiel gegen Bruchsal fällt also aus, die lange Winterpause beginnt. Ausgerechnet am Rand des Kraichgaus, etwa 20 Kilometer nördlich von Karlsruhe, beginnt für den FC Villingen am Samstag (14.30 Uhr) nun die Restsaison, in der die Nullachter zumindest den fünften Rang verteidigen wollen.