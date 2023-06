Der Oberligist FC 08 Villingen holt mit Marcel Sökler vom Regionalligisten SGV Freiberg einen hochkarätigen Stürmer in die MS Technologie-Arena. Der 32-jährige Torjäger unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison.

„Es ist praktisch selbsterklärend, wenn man die Historie seiner Karriere betrachtet, was für ein toller Spieler Marcel ist“, verweist 08-Sportvorstand Denis Stogiannidis auf die schon gewohnte Torgefährlichkeit von Sökler.

Seine Vita

In der Regionalliga Südwest erzielte der 1,87 Meter große, beidfüßige Angreifer in der abgelaufenen Saison 9 Treffer. Zuvor war Sökler in der Oberliga Baden-Württemberg für verschiedene Clubs ein absoluter Torgarant. In der Meistersaison der Freiberger 2021/2022 erzielte er sage und schreibe 30 Treffer in der Oberliga und vier weitere Tore im württembergischen Pokal. Insgesamt hat er für den SGV Freiberg in 187Spielen 140 Tore geschossen.

Das sagt Denis Stogiannidis

„Marcel ist ein Spieler, den man sich in jeder Mannschaft wünscht. Er macht selbst aus einer Halbchance ein Tor“, schwärmt Stogiannidis vom Neuzugang. Schon vor seinen zwei Freiberger Jahren war Sökler „Mister Zuverlässig“ in Sachen Toreerzielung –sei es für den VFB Stuttgart II, den 1. FC Saarbrücken oder Waldhof Mannheim.

Insgesamt hat Marcel Sökler bisher über 100 Tore in der Oberliga und 47 Treffer in der Regionalliga erzielt. „Marcel ist für uns ein echter Zielspieler“, lobt Stogiannidis den 32-jährigen, der gerade eben seinen Vertrag beim SGV Freiberg im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst hat. Somit war die Bahn frei für den Weg in den Schwarzwald.

Die Vorfreude des Torjägers

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Villingen. Die offenen und ehrlichen Gespräche mit Sportvorstand Denis Stogiannidis haben mich dazu bewogen, mich für den FC 08 zu entscheiden. Die Villinger kenne ich natürlich schon lange als Gegner. Das Stadion ist schön und die Spiele sind gut besucht. Von daher freue ich mich, in der neuen Saison für die Nullachter auf Torejagd zu gehen“, sagt der 32-jährige, der es künftig von seinem Wohnort Nagold nicht weit in den Villinger Friedengrund haben wird.

Die Trainerfrage

Spannend bleibt beim FC 08 natürlich auch die Trainerfrage. Nach Informationen unserer Zeitung gilt ein erfahrener, international renommierter Coach aktuell als der Top-Kandidat. Auch mit ihm steht Denis Stogiannidis seit Wochen in engem Kontakt.

In den kommenden Tagen dürften die Villinger auch bei dieser Personalie Vollzug melden. Die Zeit drängt. Am Montag, 3. Juli, startet der Oberliga-Kader in seine Saisonvorbereitung.

Weitere Neuigkeiten aus der Oberliga

Der Vizemeister SG Sonnenhof-Großaspach meldet die Zugänge von Christian Mistl vom Regionalligisten SGV Freiberg, der seinen Kader umkrempeln will, und Benedikt Landwehr vom Ligakonkurrenten FSV Bietigheim-Bissingen.

Der 1. CfR Pforzheim verstärkt sich mit Mehmet Güzelcoban (SV Oberachern) und Niklas Hofmeister (SV Fellbach), verliert aber auch so einen wichtigen Akteur wie Denis Latifovic (SGV Freiberg).

Beim ATSV Mutschelbach verabschieden sich bis jetzt sieben Spieler, geholt wurden bisher Jannis Rabold (Schweinfurt 05), Mert Yörükoglu (FCA Walldorf), Fabian Diringer (SV Spielberg), sowie Nils Reißfelder und Felix Kendel (beide FC Zuzenhausen).

Zum 1. Göppinger SV kommen mit Mohamed Baroudi, und Luca Piljek ebenfalls zwei Freiberger sowie Emmanuel McDonnald (SU Neckarsulm), Samuel Mayer (SSV Reutlingen), Noah Hirth (Offenburger FV) und Yannick Wolf (FV Illertissen II).

Der Pokalsieger SV Oberachern, sicherte sich bisher die Dienste von Nill Hauser (FC Nöttingen), Niclas Scharer und Maximilian Weiß (beide SV Bühlertal), sowie Samuel Anastasiadis von der U 19 des Karlsruher SC. Allerdings gibt es bisher auch sechs Abgänge beim Tabellensechsten zu verzeichnen.

Derweil holte der auf Trainersuche befindliche FC Holzhausen Ex-Nullachter Lars Czerwonka und Harut Arutunjan vom Oberligaabsteiger 1. FC Rielasingen-Arlen sowie Lysander Skoda vom VfL Nagold. Mit Pascal Schoch wird sich einer der Toptorjäger des FCH der SG Empfingen anschließen.