FC 08 Villingen Topspieler: Weshalb Gian-Luca Feißt immer in Lauerstellung ist

Gian-Luca Feißt war entscheidend am 1:1-Ausgleich in Reutlingen beteiligt. Nicht nur deshalb bekommt der Youngster von Steffen Breinlinger und Marcel Sökler ein Sonderlob.

„Gian-Luca kann man hervorheben, weil er es schon gegen Karlsruhe (4:0) stark gemacht hat. Dann musste er aus taktischen Gründen raus. Er ist dann reingekommen und hat das Tor vorbereitet. Das hat schon einmal ein Lob verdient“, stellt Coach Steffen Breinlinger insgesamt die positive Entwicklung des Villinger Youngsters heraus.

Dieser kommt frisch geduscht in die Reutlinger Mixed-Zone. Es sei an der Kreuzeiche extrem kalt gewesen, die heiße Dusche deshalb umso wichtiger. „In der letzten Minute das Tor zu machen, das war eine gute Reaktion“, ärgerte sich der Mitte der zweiten Hälfte für Fabio Pfeifhofer gekommene 19-Jährige aber über den Auftritt in der ersten Hälfte. „Ich fand, dass wir uns schwer getan haben, Schnelligkeit ins Spiel zu bekommen. Vielleicht lag dies auch den Platzverhältnissen.“

Und wie hat der Vorlagengeber den 1:1-Ausgleich in der Nachspielzeit erlebt? „Ich habe Jonas (Busam) andribbeln gesehen, dann bin ich immer in Lauerstellung. Dann kam der lange Ball. Ich wusste, dass ich ins Kopfballduell gehen musste. Die Wahrscheinlichkeit war dann hoch, dass Söki oder ein anderer da ist, wenn ich quer lege. Er rutscht dann perfekt rein“, freute sich Feißt auch sehr über das Lob des Torjägers für die Vorlage.