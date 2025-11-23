FC 08 Villingen Topspieler: Weshalb Gian-Luca Feißt immer in Lauerstellung ist

Gian-Luca Feißt war entscheidend am 1:1-Ausgleich in Reutlingen beteiligt. Nicht nur deshalb bekommt der Youngster von Steffen Breinlinger und Marcel Sökler ein Sonderlob.
„Gian-Luca kann man hervorheben, weil er es schon gegen Karlsruhe (4:0) stark gemacht hat. Dann musste er aus taktischen Gründen raus. Er ist dann reingekommen und hat das Tor vorbereitet. Das hat schon einmal ein Lob verdient“, stellt Coach Steffen Breinlinger insgesamt die positive Entwicklung des Villinger Youngsters heraus.