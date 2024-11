FC 08 Villingen Topspieler: Weshalb Doppelpacker Marcel Sökler den Kopf schüttelt

1 Marcel Sökler bejubelt den 2:2-Ausgleich gegen Freiberg. Foto:

Sieben der bisher 15 Treffer des FC 08 Villingen gehen nach 15 Spieltagen auf das Konto von Marcel Sökler. Der Doppelpacker stellte nach dem 2:4 gegen seinen Ex-Verein SGV Freiberg klar, dass es so nicht weitergehen kann.









Link kopiert



„Ganz ehrlich – so dumm kann man nicht sein. Wir liegen mit 0:1 zurück und bekommen gleich nach der Halbzeit das 0:2. Dann kommen wir zurück, machen das 2:2 und sind in Überzahl. Und dann bekommst du in Überzahl zwei Tore“, schüttelte Marcel Sökler nach dem Abpfiff nur den Kopf.