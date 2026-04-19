FC 08 Villingen Topspieler: Startelf-Debütant Jonathan Spät und seine Liste – zurück nach Bösingen?

Der bisherige „Joker“ steht in Gmünd erstmals in der Villinger Startelf und macht seine Sache ausgezeichnet. Was er über seine Zukunft denkt.
Nach zehn Kurzeinsätzen in dieser Saison in der Villinger Oberliga-Mannschaft schlug am Samstag in Gmünd seine Stunde. Erstmals stand Jonathan Spät (25) in der Startelf des FC 08 – dies auf der rechten Mittelfeldseite. Er war sofort gut drin im Spiel, hätte bei seinem kleinen Sololauf in der 37. Minute das 1:0 für Nullachter machen können. Kurz vor seiner Auswechslung für Leon Albrecht (53.) leitete Jonathan Spät das 2:0 von Christian Derflinger mit ein.