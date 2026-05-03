FC 08 Villingen Topspieler: So einen Hexenkessel wie in Aalen mag 08-Keeper Andrea Hoxha besonders

Der Villinger Torhüter stand vor allem in der zweiten Halbzeit – vor der Aalener Fanwand – oft im Brennpunkt. Er zollt seinem Team für den Auftritt ein großes Lob.
Herauszuheben beim FC 08 nach dem starken Auftritt in Aalen wären einige Spieler. Torhüter Andrea Hoxha stand natürlich vor allem im Brennpunkt, als in der zweiten Halbzeit eine Angriffswelle des kommenden Oberliga-Meisters nach der anderen rollte. Der Villinger Keeper zeigte starke Aktionen, vor allem auch bei Aalener Abschlüssen aus kurzer Distanz.