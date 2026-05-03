FC 08 Villingen Topspieler: So einen Hexenkessel wie in Aalen mag 08-Keeper Andrea Hoxha besonders

Der Villinger Torhüter stand vor allem in der zweiten Halbzeit – vor der Aalener Fanwand – oft im Brennpunkt. Er zollt seinem Team für den Auftritt ein großes Lob.

Herauszuheben beim FC 08 nach dem starken Auftritt in Aalen wären einige Spieler. Torhüter Andrea Hoxha stand natürlich vor allem im Brennpunkt, als in der zweiten Halbzeit eine Angriffswelle des kommenden Oberliga-Meisters nach der anderen rollte. Der Villinger Keeper zeigte starke Aktionen, vor allem auch bei Aalener Abschlüssen aus kurzer Distanz.

Dass im zweiten Durchgang die schwarz-weiße Fan-Wand der Aalener hinter ihm war, motivierte Andrea Hoxha offenbar noch mehr. Der 08-Torhüter war in dieser hitzigen Atmosphäre – vorne Aalener Angriffe, hinten der sehr lautstarke Aalener Fanblock – ganz in seinem Element.

Unsere Empfehlung für Sie FC 08 Villingen in Aalen Warum für die Nullachter dieser Auftritt auf der Ostalb so wertvoll ist Das Villinger Team ist in Aalen nicht nur Partycrasher, sondern zeigt eine seiner besten Leistungen in der Oberliga-Rückrunde. In Richtung Pokalfinale gibt es einige positive Signale.

Die Blicke schon aufs Pokalfinale gerichtet

Für den Schlussmann war das Spiel ein Genuss: „Ich spiele gerne vor so einer großen Kulisse. Ein Team wie Aalen gehört nicht mehr in die Oberliga und wird in der nächsten Saison in der Regionalliga vorne mitspielen. Die haben eine unglaubliche Qualität.“

Seiner Mannschaft machte Andrea Hoxha ein großes Kompliment: „Wir haben hart gearbeitet und standen lange vor dem Sieg. Es passt sehr gut bei uns momentan. Wir sind in Richtung Pokalfinale auf einem guten Weg.“