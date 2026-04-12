FC 08 Villingen Topspieler: Jonas Busam über vergebene Elfer, neue Stabilität und „120 Prozent am Dienstag“

1 Jonas Busam fiebert nach dem 0:0 gegen Bissingen dem Halbfinale entgegen und der 08-Leistungsträger steht auch vor seiner Vertragsverlängerung. Foto: Marc Eich Ganze zwei Treffer kassierte 08-Coach Andrea Hoxha in den vergangenen fünf Oberliga-Spielen. Dies ist auch ein Verdienst der Verteidiger um Jonas Busam.







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Nein – zufrieden sieht anders aus. Innenverteidiger Jonas Busam sitzt nach dem 0:0 gegen den FSV Bietigheim-Bissingen enttäuscht auf der Bank. „Natürlich wollten wir gegen so eine Mannschaft drei Punkte holen“, trauerte Busam den vielen verpassten Chancen nach. „Wir haben den Elfer verschossen, das passiert im Fußball. Aber auch danach hatten wir viele Möglichkeiten, um Treffer zu erzielen“, denkt der 27-Jährige an die Pfostentreffer von Fabio Pfeifhofer und Yannick Spät.