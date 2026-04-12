FC 08 Villingen Topspieler: Jonas Busam über vergebene Elfer, neue Stabilität und „120 Prozent am Dienstag“
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Jonas Busam fiebert nach dem 0:0 gegen Bissingen dem Halbfinale entgegen und der 08-Leistungsträger steht auch vor seiner Vertragsverlängerung. Foto: Marc Eich

Ganze zwei Treffer kassierte 08-Coach Andrea Hoxha in den vergangenen fünf Oberliga-Spielen. Dies ist auch ein Verdienst der Verteidiger um Jonas Busam.

Nein – zufrieden sieht anders aus. Innenverteidiger Jonas Busam sitzt nach dem 0:0 gegen den FSV Bietigheim-Bissingen enttäuscht auf der Bank. „Natürlich wollten wir gegen so eine Mannschaft drei Punkte holen“, trauerte Busam den vielen verpassten Chancen nach. „Wir haben den Elfer verschossen, das passiert im Fußball. Aber auch danach hatten wir viele Möglichkeiten, um Treffer zu erzielen“, denkt der 27-Jährige an die Pfostentreffer von Fabio Pfeifhofer und Yannick Spät.

 

„Am Ende müssen wir dann eben mit einem Punkt leben“, hätte Jonas Busam gerne einen Dreier „für das Feeling für Dienstag mitgenommen“.

Das Halbfinale

Die Nummer 5 des FC 08 blickte also schon auf das Pokal-Halbfinale gegen Oberliga-Schlusslicht Denzlingen in der heimischen MS Technologie-Arena (Dienstag, 19 Uhr). Dabei stimmt Busam die defensive Stabilität optimistisch.

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Keine Wiedergutmachung für die 1:6-Hinspielklatsche: Villingen kommt trotz bester Chancen gegen Bissingen nicht über ein 0:0 hinaus. Christian Derflinger verschießt Elfer.

„Es gab da kleine Anpassungen. Wir haben oft kein Gegentor kassiert. Wenn hinten die Null steht, dann bin ich sehr zuversichtlich. Wir haben auch vorne die Qualität, um Tore zu schießen. Das klappt am Dienstag wieder“, geht Jonas Busam fest vom Finaleinzug aus. „Am Dienstag brauchen wir alle 120 Prozent. Wir müssen weiterkommen, egal wie“, betont der Nullachter.

 