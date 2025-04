1 „Megageiles Gefühl“: 08-Innenverteidiger Jonas Busam freute sich über sein Startelf-Comeback. Foto: Eibner

Genau 315 Tage nach seinem Kreuzbandriss feierte Jonas Busam am Samstag gegen den TSV Steinbach Haiger sein Startelf-Comeback. Bleibt der Innenverteidiger auch in der kommenden Runde beim FC 08?









Am Dienstag „zwickte“ noch etwas das Knie, am Freitag deutete sich dann aber an, dass Jonas Busam am 29. Spieltag erstmals wieder von Beginn an das schwarz-weiße Trikot tragen könnte.