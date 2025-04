FC 08 Villingen Topspieler: Gabriel Cristilli über die Atmosphäre, den möglichen Strafstoß und sein Team

1 Technisch beschlagen und ein gutes Gefühl für das Spiel: Gabriel Cristilli freut sich, wieder ein wichtiger Teil der ersten Mannschaft zu sein. Foto: Marc Eich

Coach Steffen Breinlinger freut sich über die Fortschritte des 21-Jährigen, der in der Regionalliga immer mehr souverän auftritt. Wie er das Spiel auf dem Bieberer Berg gesehen hat.









Link kopiert



Der junge 08-Offensivakteur Gabriel Cristilli (21) geht seinen Weg erfolgreich weiter. Auch in Offenbach zählte er zur Startformation, setzte im Spiel nach vorne einige Akzente und hätte in der 37. Minute auch einen Foulelfmeter erhalten müssen. Seinen Vertrag hat die technisch starke Nummer 32 in Villingen schon verlängert. „Bei Gabriel geht es Schritt für Schritt voran. Er schöpft auf dem Platz immer mehr sein Potenzial aus und wird in seinem Spiel insgesamt sicherer“, lobt ihn Trainer Steffen Breinlinger.