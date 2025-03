Ist die 13 eine Unglückszahl? Für Fabio Liserra sicher nicht. Zuvor hatte der Villinger Innenverteidiger in zwölf Regionalliga-Spielen nie getroffen, nun markierte Liserra in seinem 13. Spiel in der vierthöchsten Fußball-Liga Deutschlands gleich einen Doppelpack.

„Nach dem bitteren 1:3 kurz vor dem Halbzeitpfiff so ein Gesicht in der zweiten Hälfte zu zeigen“, dies sei von der gesamten Mannschaft beeindruckend gewesen.

Die Homburger hätten in den zweiten 45 Minuten „gar nicht mehr gewusst, was sie machen wollen. Die haben nur noch lange Bälle gespielt. Wir haben an uns geglaubt. Am Ende wurden wir endlich auch belohnt“, verweist der Villinger Abwehrmann auf die zehn Regionalliga-Spiele zuvor ohne Punkt. „Wir können auf unsere Leistung stolz sein.“

Der Doppelpack

Und wie hat er seine beiden Tore in der zweiten Halbzeit nach guten Standards gesehen? „Beim ersten Tor war es ein perfekter Ball auf den zweiten Pfosten. Ich drücke den Ball dann über die Linie. Beim zweiten Tor war es ein schöner Eckball. Ich hatte freie Bahn und habe den Ball schon schön in die Ecke gelegt“, freute sich die Nummer 25 riesig über seinen ersten beiden Regionalliga-Treffer.

„Ich konnte selbst zunächst nicht realisieren, dass ich einen Doppelpack fabriziert hatte“, kann sich Liserra nicht an zwei eigene Treffer in einem Spiel in seiner Aktivenzeit erinnern.

Der Punktgewinn nach dem 1:3-Rückstand sei sehr wichtig für die Moral und das Selbstvertrauen der Mannschaft gewesen.

Die kommende Saison

Und trägt Fabio Liserra auch in der kommenden Runde das schwarz-weiße Trikot? „Das ist noch offen. Aber es sieht ganz gut aus“, so der Innenverteidiger nach einem für ihn ganz besonderen 13. Regionalliga-Spiel.