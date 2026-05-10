FC 08 Villingen Topspieler: Ehrgeizig, selbstkritisch, intelligent und immer effektiver

Was den „Hattrickler“ Gian-Luca Feißt alles auszeichnet. Nach dem 3:3 gegen Mannheim hat er jedoch gemischte Gefühle. Seine Entwicklung ist großartig.
Wer in der Oberliga einen Hattrick schafft, gilt als eine große Ausnahme. Noch mehr wiegen die drei Treffer, wenn der Gegner auch noch VfR Mannheim heißt und kurz vor der Vizemeisterschaft steht. Der junge 08-Stürmer Gian-Luca Feißt schrieb am Samstag beim 3:3 gegen Mannheim in der MS Technologie Arena eine tolle Geschichte. Von den Gästen war er jedenfalls nicht in den Griff zu bekommen.