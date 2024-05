1 Clever, fleißig, torgefährlich und spielintelligent: Dies sind die Markenzeichen von Dominik Emminger. Foto:

Der Angreifer hat sich in der Oberliga-Elf festgespielt und sagt: „Ich bin sehr glücklich darüber, in dieser Phase so dabei sein zu dürfen.“









Dominik Emminger ist in der Villinger Oberligamannschaft in den vergangenen Wochen zu einer festen Größe geworden. Der bisherige Torjäger der U21 hat seine Chance bei Cheftrainer Mario Klotz beim Schopf gepackt. Auch am Samstag in Oberachern überzeugte der 27-Jährige. Bei den vielen Chancen der Nullachter in der ersten Halbzeit war Villingens Nummer 24 oft beteiligt.