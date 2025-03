FC 08 Villingen Topspieler: Christian Derflinger – mehr Verantwortung und Wohlfühl-Faktor

FC 08 Villingen Regionalliga Coach Steffen Breinlinger lobt: „Die Mannschaft lebt total“

Was die Villinger Positives aus Gießen mitnehmen können. Torhüter Marius Kaiser will vor dem kuriosen 1:2 einen Abseitspfiff gehört haben. 08-Kapitän Nico Tadic wird wohl auch bleiben. Am Dienstag (19 Uhr) geht es schon daheim gegen Astoria Walldorf weiter.