1 08-Neuzugang Kevin Müller befindet sich nach seiner Sprunggelenksverletzung noch im Aufbautraining und fehlt am Wochenende weiterhin. Foto: Roland Sigwart An ihrem vorletzten Testspielwochenende sind die Villinger am Freitag (19 Uhr) in Konstanz zu Gast und spielen am Samstag (13 Uhr) gegen eine Schwarzwald-Auswahl.







Ein Test-Doppelpack für den FC 08 Villingen also an diesem Wochenende. Nach den Turnierspielen in Balingen gegen zwei Regionalligisten wird in Konstanz und in Furtwangen das Offensivspiel wieder schwerpunktmäßig beim Oberligisten gegen zwei unterklassige Mannschaften eine Rolle spielen.