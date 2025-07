1 Villingens Trainer Steffen Breinlinger hat in der ersten Vorbereitungswoche schon viele positive Eindrücke von seinem Team gewonnen. Foto: Roland Sigwart 08-Coach Steffen Breinlinger gibt klare Vorgaben für den ersten Test am Samstag (15 Uhr) in Göschweiler gegen den Verbandsliga-Absteiger Freiburger FC vor.







Testspiel: FC 08 Villingen – Freiburger FC (Samstag, 15 Uhr). Für die Villinger läuft das erste Testspiel dieser Vorbereitungsphase in Göschweiler bei Löffingen. Es geht gegen den Verbandsliga-Absteiger Freiburger FC. Was 08-Coach Steffen Breinlinger in diesen ersten 90 Testminuten alles von seinem Team sehen möchte?