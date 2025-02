FC 08 Villingen – Test gegen FC Denzlingen: Yunus Kulu schnürt beim 3:2-Sieg in Merzhausen einen Doppelpack

FC Holzhausen im WFV-Pokal Startet der FC Holzhausen nächste Saison im DFB-Pokal?

Das erste Mal in der eigenen Vereinsgeschichte steht der FC Holzhausen im Viertelfinale des WFV-Pokals. Am Abend der Auslosung folgte noch das Auftakttraining in die Rückrunde – inklusiver Winterzugänge.