FC 08 Villingen – Test gegen FC Denzlingen: Coach Adam Adamos fordert eine „sehr konzentrierte Leistung“

1 08-Torhüter Kevin Ehmann feiert nach seinem doppelten Kieferbruch, den er sich Anfang November bei der 1:3-Niederlage in Hoffenheim zuzog, am Samstag im Test gegen den FC Denzlingen sein Comeback. Foto: Marc Eich

Der Regionalligist wird das Testspiel am Samstag (13.30 Uhr) gegen die Denzlinger auf dem Kunstrasen des VfR Merzhausen austragen. Torhüter Kevin Ehmann steht nach langer Verletzungspause vor seinem Comeback. 18 Spieler werden wohl eingesetzt.









Testspiel: FC Denzlingen – FC 08 Villingen (Samstag, 13.30 Uhr – Kunstrasen Freiburg-Merzhausen). Der FC 08 bestreitet am Samstag sein zweites Testspiel in der Vorbereitungsperiode. Es geht gegen den Verbandsliga-Spitzenreiter FC Denzlingen, der in bisher 17 Pflichtspielen nur zehn Gegentore kassierte. Die Mannschaft von Coach Marco Dufner möchte den Wiederaufstieg in die Oberliga schaffen, führt die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung vor dem SV Linx an.