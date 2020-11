FC 08 Villingen Team darf weiterhin nicht trainieren

Die Villinger Verantwortlichen akzeptieren fürs Erste die Entscheidung der Stadt, "aber wenn in dieser Woche die Entscheidung in der Oberliga so ausfällt, dass wir ab dem 5. Dezember wieder spielen, müssen wir bei diesem Thema natürlich noch einmal nachhaken. Dann sollten wir schon rechtzeitig wieder als Mannschaft trainieren können", so Marcel Yahyaijan.