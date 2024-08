FC 08 Villingen – SV Eintracht Trier: Demut trotz Coups gegen Bundesligist FSV Mainz und den FC Homburg

1 Tim Sausen (links) – hier noch im Trikot des 1. FC Nürnberg II – kam aus Würzburg nach Trier. Foto: Eibner/Kohring

Es ist das Duell des BW-Meisters gegen den Rheinland-Pfalz/Saar-Champion, wenn der FC 08 am Samstag (14 Uhr) zu seiner Regionalliga-Heimpremiere den SV Eintracht Trier empfängt. Die Trierer haben nicht nur einen Traumstart hingelegt, sondern – so einige Experten – könnten zu einem echten Überraschungsteam werden.









„Wir gehen als Aufsteiger demütig in die neue Spielzeit, wollen auch in der folgenden Saison noch der Regionalliga Südwest angehören.“ Dies sagte Eintracht-Coach Thomas Klasen kurz vor dem ersten Spieltag. Zu tief gestapelt? Auf jeden Fall setzte der Aufsteiger beim 4:1 vor knapp 5000 Zuschauern im heimischen Moselstadion gegen Meisterschaftsmitfavorit FC Homburg gleich ein echtes Ausrufezeichen. Die Euphorie ist groß. Klar, dass einige Eintracht-Fans schon vom Durchmarsch in Liga drei träumen.