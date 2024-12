Regionalliga-Schlusslicht FC 08 Villingen beendete am Samstag das Fußballjahr 2024 mit einer 0:1-Heimniederlage gegen die Stuttgarter Kickers. Das sagten danach die Trainer, so hat 08-Außenverteidiger Jonas Brändle die 14. Niederlage in 20. Saisonspiel gesehen.