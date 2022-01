1 08-Coach Marcel Yahyaijan bereitet seit nun knapp zwei Wochen sein Team auf die Oberliga-Restsaison vor. Foto: Eich

Am Donnerstagvormittag geht es "nur noch um Kleinigkeiten". Marcel Yahyaijan ist also optimistisch, dass die lange Suche der Nullachter nach einem Neuner zeitnah der Vergangenheit angehört. Auch in Sachen Torhüter könnte es bald Neuigkeiten geben.















Der Stand am 20. Januar um 10:27 Uhr: Villingen ist sich mit dem Stürmer einig ("Da ist alles klar"), doch noch fehlt das "letzte Go des bisherigen Vereins", hat der Coach des FC 08 Villingen den neuen Angreifer fest für die Restsaison eingeplant. Zudem sei es möglich, dass die Nullachter noch einen Torwart verpflichten. Nach dem Wechsel von Ersatzgoalie Marcel Bender nach Trossingen ist auf dieser Position im Kader ein Platz freigeworden. Für die Verbandsliga-U21 soll Torhüter-Talent Nino Trost kommen. Noch aber muss mit dem SC Pfullendorf eine endgültige Einigung her.