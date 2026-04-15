FC 08 Villingen steht im Finale: Matthias Uhing und Marcel Yahyaijan bleiben – wer noch, wer könnte gehen?

Nach dem Einzug in das südbadische Pokalfinale steht fest, dass der Coach und der Sportchef bleiben. Wer verlängert noch, bei wem stehen die Zeichen dagegen auf Absprung?
SBFV-Pokal: Dienstag, kurz vor 21 Uhr neben der Villinger Trainerbank: Dominik Falk, Frederick Bruno und Alexander Steudtner – die drei jungen Vorstände des FC Villingen – klatschen sich ab, freuen sich riesig über den Einzug der Nullachter ins SBFV-Pokal-Finale am 23. Mai. „Das ist eine Top-Mannschaft. Es war eine geschlossene Leistung, die Mannschaft hat ihr Herz auf dem Platz gelassen“, lobte Falk die Leistung der Elf von Matthias Uhing.