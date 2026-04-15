FC 08 Villingen steht im Finale: Matthias Uhing und Marcel Yahyaijan bleiben – wer noch, wer könnte gehen?

Nach dem Einzug in das südbadische Pokalfinale steht fest, dass der Coach und der Sportchef bleiben. Wer verlängert noch, bei wem stehen die Zeichen dagegen auf Absprung?

SBFV-Pokal: Dienstag, kurz vor 21 Uhr neben der Villinger Trainerbank: Dominik Falk, Frederick Bruno und Alexander Steudtner – die drei jungen Vorstände des FC Villingen – klatschen sich ab, freuen sich riesig über den Einzug der Nullachter ins SBFV-Pokal-Finale am 23. Mai. „Das ist eine Top-Mannschaft. Es war eine geschlossene Leistung, die Mannschaft hat ihr Herz auf dem Platz gelassen“, lobte Falk die Leistung der Elf von Matthias Uhing.

Die Handschrift Dieser ist nun seit Anfang des Jahres Cheftrainer des Oberligisten. „Es ist seitdem eine klare Handschrift zu sehen. Wir haben einen klaren Plan, der auch variabel immer angepasst werden kann“, sieht Marcel Yahyaijan vor allem die zurückgewonnene defensive Stabilität als den Unterschied zur Hinrunde an.

„Wir kassieren viel weniger Gegentore“, notiert der Geschäftsführer Sport zudem auch im Spiel mit dem Ball Fortschritte. „Wir spielen uns Chancen heraus, wenn wir auch zu wenige verwerten“, lobt der Villinger Sportchef die Spieler und das Trainerteam.

Zudem betont Yahyaijan, dass beim souveränen 3:1-Halbfinalsieg gegen Oberliga-Schlusslicht Denzlingen mit Kapitän Nico Tadic, Ex-Profi Nico Hug, Kevin Müller und Gabriel Cristilli vier „absolute Stammspieler noch gefehlt haben. Dazu hat uns ja Marcel Sökler in der Winterpause verlassen.“

Matthias Uhing

Zwei Vorgaben gab es für Matthias Uhing nach dem Amtsantritt im Januar. Der FC 08 sollte über mehr Konstanz in der Oberliga schnell ans sichere Ufer kommen, dazu sollte das Pokal-Finale erreicht werden.

Die Vorstände Alexander Steudtner, Frederick Bruno und Dominik Falk sowie Sportchef Marcel Yahyaijan (von links) bejubeln den Einzug in das Finale. Foto: Marc Eich

Beide Ziele wurden erreicht. Es sei deshalb kaum vorstellbar, dass „Matthias in der neue Saison etwas anderes bei bei uns als Cheftrainer ist“, würde der Sportchef dem Lehrer aber gerne „einen starken Co-Trainer“ zur Seite stellen. „Matthias wird auf jeden Fall beim FC 08 bleiben“, lobt auch Dominik Falk die Arbeit von Uhing.

Marcel Yahyaijan

Auch Marcel Yahyaijan wird an Bord bleiben. „Ich habe noch einen Vertrag für die kommende Saison. Es laufen Gespräche über eine Verlängerung über die Runde 2026/27 hinaus“, geht es für den Geschäftsführer nun aber vor allem darum, den bisherigen 15er-Kader zu vergrößern.

Dabei kann er höchstwahrscheinlich auf Gian-Luca Feißt, der das wichtige 2:0 gegen Denzlingen vom Elferpunkt aus erzielte, zählen. „Ich hatte gute Gespräche“, reizt den 19-Jährigen auch die Möglichkeit, bei einem SBFV-Cup-Gewinn im DFB-Pokal zu spielen. „Das Finale wird etwas ganz Besonderes“, fiebert der Youngster dem Endspiel am 23. Mai entgegen. Auch Marcel Yahyaijan rechnet damit, dass Feißt an Bord bleibt.

Dies sollen auch Enrico Krieger und Kevin Müller. Bei Innenverteidiger Krieger könne es mit einer Vertragsverlängerung schnell gehen.

Christian Derflinger könnte dagegen die Nullachter verlassen. „Demnächst“, so Derflinger, könnte es dazu Neuigkeiten geben. Auch Stürmer Fabio Pfeifhofer könnte vor dem Absprung stehen. „Mit den Ehmann-Brüdern laufen Gespräche – genauso mit Yannick und Jonathan Spät“, gibt Marcel Yahyaijan preis. Wie es mit Nico Hug weitergeht, sei ebenfalls noch offen. Zudem sollen Neuzugänge kommen.

Finale und DFB-Pokal

Das südbadische Pokalfinale steigt am 23. Mai im Rahmen des Finaltags der Amateure, der wieder von der ARD gestreamt wird. Die „größte Fußball-Übertragung des Jahres“ wird in vier Live-Konferenzen aufgeteilt. Anstoßzeiten sind 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr.

Die jeweiligen Sieger der 21 Endspiele der DFB-Landesverbände qualifizieren sich für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals, was für jeden Teilnehmer – vor Abzügen und eigenen Verteilerschlüsseln der Landesverbände – in dieser Saison mit 211.886 Euro belohnt wurde.