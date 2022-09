1 So sah es in Villingen aus: Frederick Bruno, Mokhtar Boulachab und Ibrahima Diakité (von links) jubeln, ein Backnanger ist enttäuscht. Foto: Michael Kienzler

Kein "Niemandsland", der FC 08 Villingen darf nach dem vierten Saisonsieg wieder in der Tabelle nach oben schielen. Nach dem 4:0-Heimerfolg gegen die TSG Backnang war die Erleichterung groß.















MS Technologie-Arena, Samstag, kurz vor 16 Uhr: Auch Nico Tadic ist nach dem Dreier sichtlich erleichtert: "Das war ein sehr wichtiger Sieg. Gerade auch für die Moral", betonte die Nummer 8 der Nullachter.

Die Villinger hatten zuvor die Erwartungen von Coach Marcel Yahyaijan erfüllt. "Leidenschaft", "Aggressivität" und "Entschlossenheit", hatte der 30-Jährige von seinen Schützlingen im Friedengrund erwartet.

Die Personalien

Marcel Yahyaijan hatte – wie angekündigt – seine Startformation im Vergleich zum 2:5 gegen Bissingen auf mehreren Positionen umgestellt. Nico Tadic, Frederick Bruno, Ergi Alihoxha und Mokhtar Boulachab durften sich von Beginn an beweisen. Jonas Busam, Ryan Hertrich und Georgios Pintidis saßen zunächst auf der kalten Bank. Der angeschlagene Stürmer Maxime Foulon stand nicht im Kader.

Die erste Halbzeit

Der 08-Coach hatte sich für ein 4-1-4-1-System entschieden. Viel wichtiger: Laufbereitschaft, hohes Tempo, Zug zum Tor - die Nullachter zeigten, dass sie auf Wiedergutmachung aus waren. Dies wurde schnell belohnt: Tevfik Ceylan (11.) mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 18 Metern und Ibrahima Diakité (14.) per Kopf nach perfekter Flanke des sehr offensiven Leon Albrecht brachten die engagierten Villinger früh mit 2:0 in Führung. Die Gastgeber kontrollierten in der Folge weiter das Spiel, Chancen blieben aber aus. Bis zur 33. Minute, als Nico Tadic an TSG-Torwart Julien Guttenson scheiterte. Zwei Zeigerumdrehungen später nutzte Mauro Chiurazzi eine Nachlässigkeit der Backnanger Defensive eiskalt zum 3:0 aus. Wenig später machte Diakité (39.) seinen Doppelpack perfekt. Den fünften Saisontreffer des Franzosen hatte Boulachab lässig vorbereitet. Nach starken 45 Minuten gegen harmlose Gäste war klar, dass die Erwartungen des Trainers erfüllt wurden. So sieht eine Reaktion aus.

Die zweite Halbzeit

Die zweite Hälfte - oder das Schaulaufen nach den starken ersten 45 Minuten? Villingen kontrollierte vor 420 Zuschauern weiter ohne große Probleme das Geschehen. Marcel Yahyaijan konnte so mit Blick auf das Derby am Mittwoch gegen Holzhausen Tevfik Ceylan und Leon Albrecht schon früh eine Pause gönnen. Doppeltorschütze Diakité ging nach 66 Minuten mit viel Applaus vom Platz. Villingen schaltete einen Gang zurück, Backnang testete immerhin einmal das Können von 08-Torwart Dennis Klose. Am Ende blieb es beim verdienten 4:0 der Villinger. Der FC 08 darf nach dem vierten Saisonsieg in der Tabelle wieder etwas nach oben schielen.

Die schnellen Stimmen

Marcel Yahyaijan meinte nach dem wichtigen Dreier: "Das war ein verdienter Sieg. Der Unterschied zu den vergangenen Spielen war, dass unsere Fehlerquote geringer war. Trotzdem muss man nicht alles gut reden." TSG-Coach David Pfeiffer sagte nach der sechsten Saisonniederlage der Backnanger: "Die erste Halbzeit von uns war einfach indiskutabel. Danach war es für uns Schadensbegrenzung."

Die Statistik

FC 08 Villingen: Klose – Bruno, Chiurazzi (75. Zölle), Ovuka, Brändle – Alihoxha – Albrecht (58. Busam), Ceylan (56. Stüber), Tadic, Boulachab – Diakité (66. Yulmaz)

TSG Backnang: Guttenson – Geldner, Sadler, Benkeser, Rienhardt (68. Mollo), Tasdelen (81. Rössler), Weller (46. Weiller), Santoro, Schwemmle, Tichy (46. Doser), Dannhäußer.

Tore: 1:0 Ceylan (11.), 2:0 Diakité (14.), 3:0 Chiurazzi (35.), 4:0 Diakité (39.).Schiedsrichter: Marcel Lalka (Schönaich).Gelbe Karten: Diakité, Chiurazzi, Busam/Schwemmle.

Zuschauer: 420.