Der Villinger schnappte sich mit dem Rücken zum Reutlinger Tor stehend das Leder, drehte sich um einen Gegenspieler und drosch den Ball aus spitzem Winkel in die Maschen (48.). „Das machen in der Oberliga so nur wenige Spieler. Nun sind wir wieder im Spiel“, fand ein 08-Fan dazu auf der Tribüne gleich die richtigen Worte.

16 Minuten später erzielte der 34-Jährige auch noch den 2:3-Anschlusstreffer.

Nach dem 4:3-Heimsieg schwärmte der Torjäger von der Villinger Mannschaft: „Tatsächlich habe ich so etwas in meiner langen Karriere auch schon erlebt. Aber so etwas ist immer einfach nur geil, deshalb spielt man Fußball. Zur Halbzeit wurden wir schon mit Pfiffen verabschiedet. Da hat man gesehen, was gefehlt hat. Es ist brutal, dass wir dann noch das Spiel drehen. Mein Kompliment geht an die gesamte Mannschaft, auch die Einwechselspieler haben es stark gemacht “, betonte Marcel Sökler.

Dabei dachte er vor allem an den 3:3-Ausgleich des gerade erst eingewechselten Gian-Luca Feißt und den umjubelnden Siegtreffer des nach der Pause gekommenen Leon Albrecht.

Große Zuversicht

„Man startet lieber so in die Saison. Das schweißt noch mehr zusammen“, geht der Doppelpacker davon aus, dass der FC 08 am kommenden Samstag (14 Uhr) im nächsten Heimspiel gegen den TSV Essingen gleich nachlegt. „Wir haben so viel Qualität im Team und bei den Trainern.“