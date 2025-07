Oberliga: „Für mich und die Mannschaft spielt das alles keine Rolle. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf das Sportliche – das ist unser Job. Alles andere können wir ohnehin nicht beeinflussen“, macht sich Steffen Breinlinger über die Unruhe in der Chefetage keine großen Gedanken.

Für den Villinger geht es nur darum, seine Elf bestmöglich auf den Auftaktknaller gegen den SSV Reutlingen (Freitag, 19 Uhr) einzustellen und vorzubereiten. Drei Punkte sind das Ziel in der MS Technologie-Arena im ersten Pflichtspiel seit dem Regionalliga-Abstieg am 17. Mai.

Die Personalien

Seitdem hat sich der Kader verändert, viele Schlüsselspieler sind aber weiter an Bord. So standen bei der starken 4:1-Generalprobe am Sonntag gegen Neu-Regionalligist TSG Balingen nur Spieler in der Startelf, die schon in der vergangenen Runde das schwarz-weiße Trikot trugen.

Dies lag auch daran, dass Neuzugang Fabio Pfeifhofer, wie Kevin Müller vom FC Holzhausen gekommen, derzeit im lange geplanten Urlaub weilt. „Auch Arian Bojaj ist im Urlaub“, freut sich Steffen Breinlinger sonst auf die „volle Kapelle“.

Der Matchplan

Klar, dass der Villinger Trainer den SSV Reutlingen am Dienstagabend beim 4:1 in Zimmern beobachtete. Wir brauchen in Villingen eine sehr gute Leistung, um zu punkten“, betonte SSV-Coach Alexander Strehmel nach dem Abpfiff.

„Das ist eine starke Truppe mit Ambitionen und einer großen Fangruppe“, setzt Steffen Breinlinger deshalb auch auf die Unterstützung der eigenen Anhänger. Eine vierstellige Zuschauerzahl wird zu diesem „Sicherheitsspiel (gelbe Stufe)“ in der MS Technologie-Arena erwartet, darunter auch viele SSV-Fans.

Der Plan sei es, über Vorteile in den Zweikämpfen Oberwasser zu bekommen, Dominanz auszuüben und die sich ergebenen Räume der Reutlinger zu nutzen. „Wichtig ist zudem, dass die gute Offensive der Reutlinger kontrollieren“, erwartet der 08-Coach nach „tollen Einheiten in dieser Woche“ einen mutigen und engagierten Auftritt, der zu drei Auftaktpunkten führt.

Die Ziele

Und was sind seine Ziele? Breinlinger möchte zunächst jeden Spieler und das Team als solches besser machen. Und in Sachen Platzierung?

„Wir wollen in der Spitzengruppe (der Oberliga) agieren.“ Nun geht es darum, mit einem Heimsieg gegen den „sehr traditionsreichen“ SSV Reutlingen ein erstes Zeichen zu setzen.